Вылетел с дороги и перевернулся: в Новосибирской области водитель без прав погиб в ДТП

В Новосибирской области 10 августа водитель автомобиля Honda CR-V погиб после ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, машина вылетела с дороги и перевернулась.



— 58-летний водитель, не имея водительских прав, ехал на автомобиле Honda CR-V по дороге Мошково — Белоярка в сторону поселка Мошково и на 18-м километре совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, — пояснили в областной инспекции.

