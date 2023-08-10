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Вылетел с дороги и перевернулся: в Новосибирской области водитель без прав погиб в ДТП

Авария произошла в Мошковском районе

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Мужчина скончался на месте

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В Новосибирской области 10 августа водитель автомобиля Honda CR-V погиб после ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, машина вылетела с дороги и перевернулась.

— 58-летний водитель, не имея водительских прав, ехал на автомобиле Honda CR-V по дороге Мошково — Белоярка в сторону поселка Мошково и на 18-м километре совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, — пояснили в областной инспекции.

В результате аварии водитель скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Татарском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии на трассе погибла 9-летняя девочка, трех человек доставили в больницу.

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