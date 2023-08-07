Дети катались на «банане» и упали в воду: отдыхающие на катере спасли ребенка под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области два ребенка оказались в воде после катания на «банане». После случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Как сообщили в ведомстве, 7 августа в издании Infopro.54 появилась информация о том, что двое детей, которые отдыхали в спортивном лагере в районе села Завьялово, катались на «банане». Он перевернулся, и дети оказались в воде.
В СМИ со ссылкой на очевидца пишут о том, что отдыхающие заметили одного из мальчиков на воде и поехали на катере спасать его. Они достали 10-летнего мальчика, второго ребенка к тому времени прибило к берегу. На детях были спасательные жилеты.
Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.
— Прокуратура Новосибирской области проверит организацию отдыха и оздоровления детей, соблюдение требований при организации развлекательных услуг с использованием надувного оборудования, даст оценку соблюдения требований безопасности при размещении и организации досуга детей в лагере, — рассказали в ведомстве.
В ГУ МЧС по региону сообщили НГС, что информация об инциденте в ведомство не поступала.
7 августа на оперативном совещании глава МЧС по региону Виктор Орлов рассказал о том, что Новосибирская области стала лидером по количеству происшествий на воде в Сибирском Федеральном округе.