freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 94.81
eur 103.84
СрочноУтонула 12-летняя девочка
Все новости
Все новости

Дети катались на «банане» и упали в воду: отдыхающие на катере спасли ребенка под Новосибирском

Прокуратура начала проверку

485

После инцидента прокуратура начала проверку

Поделиться

В Искитимском районе Новосибирской области два ребенка оказались в воде после катания на «банане». После случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Как сообщили в ведомстве, 7 августа в издании Infopro.54 появилась информация о том, что двое детей, которые отдыхали в спортивном лагере в районе села Завьялово, катались на «банане». Он перевернулся, и дети оказались в воде.

В СМИ со ссылкой на очевидца пишут о том, что отдыхающие заметили одного из мальчиков на воде и поехали на катере спасать его. Они достали 10-летнего мальчика, второго ребенка к тому времени прибило к берегу. На детях были спасательные жилеты.

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

— Прокуратура Новосибирской области проверит организацию отдыха и оздоровления детей, соблюдение требований при организации развлекательных услуг с использованием надувного оборудования, даст оценку соблюдения требований безопасности при размещении и организации досуга детей в лагере, — рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС по региону сообщили НГС, что информация об инциденте в ведомство не поступала.

7 августа на оперативном совещании глава МЧС по региону Виктор Орлов рассказал о том, что Новосибирская области стала лидером по количеству происшествий на воде в Сибирском Федеральном округе.

ЗавьяловоДетиОбское водохранилищеИскитимский районБанан
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter