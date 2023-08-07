Дети катались на «банане» и упали в воду: отдыхающие на катере спасли ребенка под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области два ребенка оказались в воде после катания на «банане». После случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.



Как сообщили в ведомстве, 7 августа в издании Infopro.54 появилась информация о том, что двое детей, которые отдыхали в спортивном лагере в районе села Завьялово, катались на «банане». Он перевернулся, и дети оказались в воде.