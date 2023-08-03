В Новосибирске на «Озере грез» купался и пропал мужчина — его ищут почти сутки

В Кировском районе Новосибирска в среду вечером, 2 августа, на карьере «Озеро грез» мужчина пропал в воде. Об этом заявили очевидцы спасателям МАСС.
Вызов поступил вечером, об этом сообщили в группе спасателей МАСС во «Вконтакте». Они работали на месте примерно с 20:22 до 20:50 часов. Спасатели провели разведку, собрали информацию. В Следственном комитете сообщили, что там работают следователи.
— По данному факту проводятся поисковые мероприятия, пояснить пока ничего не можем, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС.
Собственные источники сообщили НГС, что мужчина отдыхал на территории котлована. Сейчас там работают водолазы.
Ранее НГС писал о том, что котлован за зданием «Советская Сибирь» опасен для купания — в месте благоустроенной территории водоема расположен парк для водных видов спорта, но посторонних туда не пускают. С других сторон котлована берег крутой и опасный, а на дне — огромные глыбы камней и неровная поверхность. Но дети и взрослые продолжают купаться там и прыгают с обрывов. В 2022 году оттуда прыгали двое детей, после чего попали в реанимацию.