Два ребенка попали в реанимацию — они прыгали со скалы на «Озере грез»
Одного ребенка уже выписали
В Новосибирске 12 июня два мальчика пострадали на озере «Грез» в Кировском районе. Их доставили в реанимацию.
— Там сказала, с которой прыгать нельзя. И дети туда приходят, нарушают требования безопасности. Само собой, купались без мамы и без папы. В итоге оба попали в реанимацию. Одного уже выпустили, второй всё еще находится, — сообщил начальник ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева
Как напомнил Юрий Перязев, родители должны следить за детьми и не пускать к водным объектам в одиночестве.
13 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области пропали мужчина и 6-летний ребенок. Они собирались кататься на судне по реке Омь.