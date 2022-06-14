Два ребенка попали в реанимацию — они прыгали со скалы на «Озере грез»

В Новосибирске 12 июня два мальчика пострадали на озере «Грез» в Кировском районе. Их доставили в реанимацию.



— Там сказала, с которой прыгать нельзя. И дети туда приходят, нарушают требования безопасности. Само собой, купались без мамы и без папы. В итоге оба попали в реанимацию. Одного уже выпустили, второй всё еще находится, — сообщил начальник ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева