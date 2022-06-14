СЕЙЧАС +29°С
Пробки 2/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняСибирячка преобразилась в шоу на ТНТ
Все новости
Все новости

Два ребенка попали в реанимацию — они прыгали со скалы на «Озере грез»

Одного ребенка уже выписали

86
Озеро Грез находится в Кировском районе

Озеро Грез находится в Кировском районе

Поделиться

В Новосибирске 12 июня два мальчика пострадали на озере «Грез» в Кировском районе. Их доставили в реанимацию.

— Там сказала, с которой прыгать нельзя. И дети туда приходят, нарушают требования безопасности. Само собой, купались без мамы и без папы. В итоге оба попали в реанимацию. Одного уже выпустили, второй всё еще находится, — сообщил начальник ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева

Как напомнил Юрий Перязев, родители должны следить за детьми и не пускать к водным объектам в одиночестве.

13 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области пропали мужчина и 6-летний ребенок. Они собирались кататься на судне по реке Омь.

озеропроисшествия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2