«Мама не поможет, да?»: в детском лагере физрук связал и избил мальчика

В детском лагере «Металлист» на Камчатке инструктор по физической подготовке связал и ударил подростка. Инцидент успел заснять на видео друг мальчика.
В опубликованном в Telegram-каналах видео связанный подросток сидит на кровати в палате на несколько человек. Стоящий рядом мужчина с силой дергает его за голову, мальчик откидывается назад, кричит и пытается подняться.
— Мама не поможет, да? — спрашивает мужчина и повторяет движение.
— Снимай! — кричит мальчишка друзьям.
После того как о происшествии стало известно за пределами лагеря, на место выехали сотрудники регионального Министерства образования.
— Сейчас в частном детском лагере «Металлист» проводится проверка совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента, — сообщили в Министерстве образования Камчатского края. — Следственный комитет и прокуратура также начали проверки в частном детском оздоровительном лагере «Металлист».
Как сообщили в прокуратуре Камчатского края,
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