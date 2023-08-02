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«Мама не поможет, да?»: в детском лагере физрук связал и избил мальчика

Сотрудника уволили, прокуратура и СК проводят проверку

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На место происшествия выехали прокуратура и сотрудники регионального Министерства образования

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В детском лагере «Металлист» на Камчатке инструктор по физической подготовке связал и ударил подростка. Инцидент успел заснять на видео друг мальчика.

В опубликованном в Telegram-каналах видео связанный подросток сидит на кровати в палате на несколько человек. Стоящий рядом мужчина с силой дергает его за голову, мальчик откидывается назад, кричит и пытается подняться.

— Мама не поможет, да? — спрашивает мужчина и повторяет движение.

— Снимай! — кричит мальчишка друзьям.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: russianonwars / T.me

После того как о происшествии стало известно за пределами лагеря, на место выехали сотрудники регионального Министерства образования.

— Сейчас в частном детском лагере «Металлист» проводится проверка совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента, — сообщили в Министерстве образования Камчатского края. — Следственный комитет и прокуратура также начали проверки в частном детском оздоровительном лагере «Металлист».

Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, 27-летний сотрудник заявил, что инцидент был шуткой. Следственный отдел по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту причинения побоев и издевательств.

Накануне в детском лагере в Анапе задержали 49-летнего мужчину, который совершил преступления против половой неприкосновенности детей. По предварительным данным, мужчина не был сотрудником лагеря, но проникал на его территорию и домогался девочек 10–13 лет.

Детский лагерьКамчатский крайИзбиениеДетиПодростки
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