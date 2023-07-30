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Спецоперация на Украине

Москву атаковали беспилотники. В одной из высоток произошел взрыв

Повреждено 50-этажное здание

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Предположительно, место взрыва

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Сегодня ночью столицу атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет, — написал Собянин в своем телеграм-канале.

В здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— В результате хлопка на уровне 5–6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление, — передал собеседник агентства.

В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов, сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что по Москве ударили два беспилотника. Один попал в высотку бизнес-центра.

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30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве на улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако признаков пожара обнаружено не было. Очевидцы слышали звук взрыва. Позже похожие на беспилотник фрагменты обнаружили вокруг дома.

Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву (ст. 205 УК).

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