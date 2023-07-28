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Врата в Шамбалу и роковое предсказание: что известно о крушении вертолета Ми-8 с туристами на Алтае

Мы поговорили с родственниками пострадавших и погибших и выяснили цель поездки туристов

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У села Тюнгур Ми-8 задел лопастями столб, рухнул на землю и сгорел. От борта практически ничего не осталось

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27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту загорелся при посадке: 10 человек пострадали, четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Известно, что группа возвращалась со священной горы Белухи — по легенде, там находятся врата в Шамбалу.

В нашей онлайн-хронике происшествия приводился список пассажиров вертолета: Алексей Запара, Александр Ратников, Елена Паташенка, Аурика Волова, Наталья Комарова, Юлия Кузьмина, Елена Левшукова, Евгений Горбунов, Яна Кургаева, Владимир Мацулев, Инга Даниленко, Татьяна Смирнова и Игорь Ишутин.

Сестра Натальи Комаровой Юлия подтвердила НГС факт гибели родственницы. Дочь Александра Ратникова отказалась от комментариев.

Заявление перевозчика после катастрофы

Заявление перевозчика после катастрофы

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Перевозчик туристов, компания «Алтай Авиа», объявила о выплате дополнительных 1,5 миллиона рублей семьям погибших. В разговоре НГС представитель фирмы уточнил, что катастрофа произошла на обратном пути с горы Белухи.

Телеграм-канал Shot сообщил, что в вертолете летела группа эзотериков, а целью их путешествия было посещение места силы.

— Курсы она, [сестра], проходит такие, увлекается. У нее брат — ясновидящий, с ним было несколько таких случаев, вертолет — уже третий. Такое предсказание, я начинаю его бояться. Выявил тревогу он, можно сказать, насчет вертолета, — цитирует Shot брата одной из туристок (женщина выжила).

Гора Белуха — высшая точка Катунского хребта (4506 метров) и высочайшая гора Сибири. Это священное место всех алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу.

Во «ВКонтакте» есть группа «Шамбала — центр эволюции сознания», администратором и контактным лицом которой значится Яна Кургаева. По данным телеграм-канала «112», женщина погибла при ЧП с вертолетом. Телефон Яны отключен, ее супруг, тоже администратор группы, не ответил на сообщение НГС.

Семинар на Белуге продавался по <nobr class="_">20 000</nobr> рублей

Семинар на Белуге продавался по 20 000 рублей

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В группе предлагаются различные курсы от 5000 до 20 000 рублей: «Врата дракона. Перерождение», «Красота Афродиты», «Врата сна», «Тайна золотого цветка», «Ген истинной магии». Самый дорогой товар — семинар «Врата в Шамбалу».

— Гора Белуха — это святое место для многих народов мира. Множество людей, принадлежащих разным культурам и традициям, уверены, что Белуха — это врата в Шамбалу. Белуха не так известна, как Кайлас, к ней не проложено удобных маршрутов, это место защищено и скрыто от случайных людей. Это чистое священное место, — говорится в описании товара.

6 июля группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись.

Крушение вертолета Ми-8Погибли туристыРеспублика Алтай
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