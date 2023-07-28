Врата в Шамбалу и роковое предсказание: что известно о крушении вертолета Ми-8 с туристами на Алтае

Перевозчик туристов, компания «Алтай Авиа», объявила о выплате дополнительных 1,5 миллиона рублей семьям погибших. В разговоре НГС представитель фирмы уточнил, что катастрофа произошла на обратном пути с горы Белухи.



Телеграм-канал Shot сообщил, что в вертолете летела группа эзотериков, а целью их путешествия было посещение места силы.



— Курсы она, [сестра], проходит такие, увлекается. У нее брат — ясновидящий, с ним было несколько таких случаев, вертолет — уже третий. Такое предсказание, я начинаю его бояться. Выявил тревогу он, можно сказать, насчет вертолета, — цитирует Shot брата одной из туристок (женщина выжила).

