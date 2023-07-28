Врата в Шамбалу и роковое предсказание: что известно о крушении вертолета Ми-8 с туристами на Алтае

27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту загорелся при посадке: 10 человек пострадали, четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Известно, что группа возвращалась со священной горы Белухи — по легенде, там находятся врата в Шамбалу.
В нашей онлайн-хронике происшествия приводился список пассажиров вертолета: Алексей Запара, Александр Ратников, Елена Паташенка, Аурика Волова, Наталья Комарова, Юлия Кузьмина, Елена Левшукова, Евгений Горбунов, Яна Кургаева, Владимир Мацулев, Инга Даниленко, Татьяна Смирнова и Игорь Ишутин.
Сестра Натальи Комаровой Юлия подтвердила НГС факт гибели родственницы. Дочь Александра Ратникова отказалась от комментариев.
Перевозчик туристов, компания «Алтай Авиа», объявила о выплате дополнительных 1,5 миллиона рублей семьям погибших. В разговоре НГС представитель фирмы уточнил, что катастрофа произошла на обратном пути с горы Белухи.
Телеграм-канал Shot сообщил, что в вертолете летела группа эзотериков, а целью их путешествия было посещение места силы.
— Курсы она, [сестра], проходит такие, увлекается. У нее брат — ясновидящий, с ним было несколько таких случаев, вертолет — уже третий. Такое предсказание, я начинаю его бояться. Выявил тревогу он, можно сказать, насчет вертолета, — цитирует Shot брата одной из туристок (женщина выжила).
Гора Белуха — высшая точка Катунского хребта (
Во «ВКонтакте» есть группа «Шамбала — центр эволюции сознания», администратором и контактным лицом которой значится Яна Кургаева. По данным телеграм-канала «112», женщина погибла при ЧП с вертолетом. Телефон Яны отключен, ее супруг, тоже администратор группы, не ответил на сообщение НГС.
В группе предлагаются различные курсы от 5000 до
— Гора Белуха — это святое место для многих народов мира. Множество людей, принадлежащих разным культурам и традициям, уверены, что Белуха — это врата в Шамбалу. Белуха не так известна, как Кайлас, к ней не проложено удобных маршрутов, это место защищено и скрыто от случайных людей. Это чистое священное место, — говорится в описании товара.
6 июля группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись.