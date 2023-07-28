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Бросил окровавленную пассажирку: водителя автобуса уволили после ЧП на остановке в Новосибирске

Женщина получила травмы, когда выходила из салона

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Инцидентом также заинтересовалась прокуратура

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В Новосибирске уволили водителя автобуса № 38, пассажирка которого упала во время выхода. Автобус тронулся раньше положенного, не убедившись в безопасности пассажиров, и бросил окровавленную женщину на остановке — она разбила себе лицо.

Водителя уволили спустя два дня после инцидента на остановке «Ростовская», следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС.

— Руководством МКП «НГТ» проведено внутреннее расследование, в результате которого в действиях водителя автобуса выявлены нарушения правил посадки/высадки пассажиров, а также порядка действий при ДТП и несчастном случае. 25 июля 2023 года трудовые отношения с водителем прекращены, — сообщили НГС в мэрии.

По словам очевидцев, упавшая женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над ее бровью надулась большая шишка. После публикаций о происшествии в СМИ прокуратура объявила о проверке в отношении перевозчика МКП «НГТ».

22 июля мы рассказали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.

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