Бросил окровавленную пассажирку: водителя автобуса уволили после ЧП на остановке в Новосибирске

В Новосибирске уволили водителя автобуса
Водителя уволили спустя два дня после инцидента на остановке «Ростовская», следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС.
— Руководством МКП «НГТ» проведено внутреннее расследование, в результате которого в действиях водителя автобуса выявлены нарушения правил посадки/высадки пассажиров, а также порядка действий при ДТП и несчастном случае.
По словам очевидцев, упавшая женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над ее бровью надулась большая шишка. После публикаций о происшествии в СМИ прокуратура объявила о проверке в отношении перевозчика МКП «НГТ».
22 июля мы рассказали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.