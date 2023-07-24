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Сибиряк погиб после укуса гадюки в Новосибирской области

Он слишком поздно обратился в больницу

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При встрече со змеей нужно вести себя аккуратно, а при укусе — сразу же обращаться за медицинской помощью

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Мужчина умер после укуса гадюки в Новосибирской области. Трагедия произошла в Доволенском районе.

— Это произошло этим летом. Обратился мужчина слишком поздно в больницу, — объяснил хирург Доволенской ЦРБ Вячеслав Морозов.

В Минздраве Новосибирской области не стали предоставлять информацию об инциденте.

— Отдельный учет количества обращений за медицинской помощью по поводу укусов змей не ведется, данный показатель не входит в перечень обязательных форм Федерального статистического наблюдения, — ответили на запрос корреспондента НГС в Минздраве Новосибирской области.

При укусе змеи нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, так как реакция организма может быть любой.

Прошлым летом во дворе частного дома в Искитимском районе семья столкнулась с неприятным сюрпризом — ядовитой гадюкой.

ГадюкаЛесДоволенский районЯдовитая змея
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