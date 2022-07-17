«Змея сразу начала нападать»: гадюка набросилась на семью во дворе частного дома
Пострадала собака хозяев
Во дворе частного дома в Искитимском районе семья столкнулась с неприятным сюрпризом — ядовитой гадюкой.
— Вышла мама во двор, посреди лежала змея, она позвала нас всех. Змея сразу начала нападать. Мы ее сфотографировали, чтобы выяснить, что за змея. Она в это время двинулась к собаке, хаски, естественно, начала нюхать, что это такое. И тут я только успела увидеть, как змея резко выбросилась вперед и дотронулась, как мне показалось, к носу собаки, — объяснила жительница дома Алена Субботина.
Сейчас у собаки распухла щека.
— Увидели у собаки припухлость на щеке, и как одышка была. Я прочла, что это нормально на яд. Вынесла собаке в кусочке курицы две таблетки с лекарством. Она съела, после этого опухать перестало. Много лежит сейчас, но в нормальном состоянии. Наблюдаем. Откуда она приползла, не знаю, и оставить ее не могли, дома дети, — отметила женщина. — Ужи, например, при встрече убегают, а эта прям на всех нападала, очень агрессивная. Сколько ходим по лесу, не встречали, а тут прям дома. Теперь переживаем, чтобы нигде тут яиц не отложила или гнездо не сделала.
От змеи семье пришлось избавиться.
В начале июля в Советском районе Новосибирска на улице Терешковой нашли гадюк. Первыми животных обнаружили сотрудники магазина, который находится на цокольном этаже.