«Змея сразу начала нападать»: гадюка набросилась на семью во дворе частного дома

— Увидели у собаки припухлость на щеке, и как одышка была. Я прочла, что это нормально на яд. Вынесла собаке в кусочке курицы две таблетки с лекарством. Она съела, после этого опухать перестало. Много лежит сейчас, но в нормальном состоянии. Наблюдаем. Откуда она приползла, не знаю, и оставить ее не могли, дома дети, — отметила женщина. — Ужи, например, при встрече убегают, а эта прям на всех нападала, очень агрессивная. Сколько ходим по лесу, не встречали, а тут прям дома. Теперь переживаем, чтобы нигде тут яиц не отложила или гнездо не сделала.