«Кричал: «Облава!»: вахтовик из Новосибирской области порвал свой паспорт в поезде на глазах попутчиков

Пассажир поезда Новый-Уренгой — Казань из Новосибирской области порвал свои документы с криками: «Облава», на глазах у попутчиков. На него составили протокол о мелком хулиганстве и умышленном уничтожении паспорта, сообщили в уральском управлении МВД на транспорте.
— Во время поездки мужчина выражался в адрес следовавших вместе с ним людей нецензурной бранью, а затем и вовсе с криками: «Облава», побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт и выбросил его в окно на железнодорожные пути, — сообщили в МВД.
Начальник поезда сообщил в полицию о пассажире, который «по внешним признакам находился в неадекватном состоянии, предположительно, под действием наркотиков». При оформлении протоколов полицейские взяли у 25-летнего охранника из Новосибирской области анализы. При положительных тестах ему грозит ответственность по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Мужчина работает в одной из нефтедобывающих компаний города Когалым, ХМАО.
23 июля сообщалось о странном пассажире новосибирского автобуса: по пояс мужчина был одет, а точнее, завернут в ковер. Видео с ним разлетелось по социальным сетям.