«А вдруг и нас рванут?» Россияне массово отказываются от отдыха в Крыму, а те, кто уже там, думают, как вернуться

Туристы в Крыму никак не могут отойти от шока, напуганы и те, кто только собирались выехать туда отдыхать и теперь не знают, что делать. «Мы собирались выезжать из Москвы в Севастополь послезавтра, теперь отменяем бронирование, будем двигаться в Абхазию», — пишет Ирина из Москвы. «В Судаке планировали отдых на начало августа — как быть? Починят мост?», — задает вопрос в группе «Крымский мост» Ира из Новосибирска. «"Приезжайте в Крым, тут безопасно", — мы поверили, как теперь выехать? На новых территориях так же с безопасностью?», — возмущается петербуржец Дмитрий. У сотен тысяч туристов «завис» отпуск. Многие напуганы трагической судьбой семьи Кулик из Нового Оскола:
«Отельеры продлевают проживание бесплатно»
— Мы сейчас пытаемся решить проблемы наших туристов: более 100 человек не могут уехать из Крыма, столько же «зависли» в Краснодарском крае и не могут попасть на полуостров. Пытаемся устроить и тех и других, — рассказывает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — В Крыму отельеры, хоть и сами находятся в не лучшем положении, но с пониманием относятся к ситуации: где-то продлевают проживание туристов бесплатно, где-то дают скидку в 50 процентов, за каких-то туристов платим мы сами, собранно, это касается размещения в Краснодарском крае.
По словам Сергея Ромашкина, те отдыхающие, чьи даты бронирования еще не подошли, или переносят отдых на более поздние даты, или аннулируют отдых в Крыму. Всем, кто решил отказаться от отпуска в Крыму, деньги возвращают.
— Пока таких туристов много — действует психологический эффект: люди боятся новых взрывов, неопределенности с дорогой, — продолжает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Но есть и те, кто переносит даты, надеясь, что Крымский мост заработает хотя бы на реверсивное движение.
От скорости восстановления движения по мосту, по мнению Ромашкина, будет зависеть и решение туристов — ехать в Крым или нет.
— Те, кто проводит отдых в Крыму, психологически достаточно устойчивы: они понимают, что мост — это цель, риски есть, они высокие, и они эти риски принимают, — объясняет вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Если ремонт займет неделю-две, то трагедия не повлияет существенно на туристический поток. Если дольше, то туристы начнут отказываться от поездки в пользу других регионов. Например, вчера в Крым по мосту на автомобилях и автобусах прибыли 20–25 тысяч туристов, еще 5 тысяч добрались поездами. Если мост не функционирует, то и потери Крыма, соответственно, в 20–25 тысяч туристов ежедневно. Нынешний сезон и так нельзя было назвать удачным, ну а теперь он еще больше под угрозой.
Что же касается перспектив поездки по альтернативному маршруту, то этот путь пока является для большинства «неизведанной землей»:
— Из всех наших туристов, оставшихся в Крыму, только несколько семей решили возвращаться через Мелитополь и Мариуполь, — рассказывает Сергей Ромашкин. — И сейчас с ними у нас связи нет. Приедут в Ростов — расспросим, как прошло путешествие. Хотя водители грузовиков и фур давно используют этот путь в Крым и обратно, для автотуристов он пока совсем не привычен. В нем есть свои сложности с большим числом постов проверки, отсутствием связи, комендантским часом, близостью фронта. Хотя сейчас комендантский час вдоль дороги отменили, дорожных камер нет — можно мчаться домой на всех парусах. А некоторые туристы, несмотря на трагические обстоятельства, даже рады возможности задержаться в Крыму на отдыхе.
«Наказать туристов, застрявших в Крыму, работодатели не могут»
«А нам через два дня возвращаться в Питер, как теперь ехать-то?» — разговоры на пляжах крутятся о теракте на Крымском мосту. «Ужас какой, как людей жалко! А вдруг и нас рванут? Нам в субботу уже в путь до Тулы».
Вода в море теплая, солнце ласковое, все отдыхающие на пляжах, только сидят, уткнувшись в телефоны. Кто-то ищет последние сведения по состоянию Крымского моста, кто-то советуется с родными. Ехать через день или продлить проживание в отеле, вдруг всё равно не успеем переправиться паромом? Другие обсуждают путь по новым территориям — неизведанный и опасный, особенно для тех, кто с детьми. И у многих законный вопрос — как быть, если опоздаю на работу? Хорошо, когда начальник понимающий, а если нет?
— Теракт на Крымском мосту — это стопроцентный форс-мажор, поэтому работодатель не имеет права подвергнуть сотрудника санкциям из-за опоздания из отпуска, — говорит Дмитрий Аграновский, член Московской коллегии адвокатов, юрист компании «Липецк, Ставицкая и партнеры». — Поэтому туристы, оказавшиеся в Крыму, могут, в первую очередь, думать о собственной безопасности и решать с этой точки зрения, выбирать ли им маршрут через новые территории или подождать, пока придет их очередь переправиться паромом. Никакое наказание за несколько дней задержки им не грозит — состояние военного конфликта прописано во всех трудовых договорах, а именно он повлек повреждение Крымского моста и транспортную проблему. Если же работодатель всё же накажет сотрудника, он имеет полное право жаловаться на него в прокуратуру.
Но если из-за атаки беспилотников на Крымский мост турист опоздает по собственным важным делам, например, на сделку или даже на самолет, увы, возместить потери он не сможет.
— Форс-мажорные обстоятельства в этом случае защищают и авиакомпании — предъявить им претензии будет почти невозможно, — говорит Дмитрий Аграновский. — Тут придется отнестись к происходящему с пониманием — никто сейчас не застрахован от возможных потерь. Военные действия являются так называемыми обстоятельствами непреодолимой силы. А вот те, кто пострадал от теракта, могут и должны требовать компенсации.