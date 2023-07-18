«А вдруг и нас рванут?» Россияне массово отказываются от отдыха в Крыму, а те, кто уже там, думают, как вернуться

По словам Сергея Ромашкина, те отдыхающие, чьи даты бронирования еще не подошли, или переносят отдых на более поздние даты, или аннулируют отдых в Крыму. Всем, кто решил отказаться от отпуска в Крыму, деньги возвращают.



— Пока таких туристов много — действует психологический эффект: люди боятся новых взрывов, неопределенности с дорогой, — продолжает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Но есть и те, кто переносит даты, надеясь, что Крымский мост заработает хотя бы на реверсивное движение.



От скорости восстановления движения по мосту, по мнению Ромашкина, будет зависеть и решение туристов — ехать в Крым или нет.

