При теракте на Крымском мосту погибла семейная пара, их 14-летняя дочь в реанимации. Всё, что известно о ЧП

Трагедия на Крымском мосту произошла утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, в 03:05 мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При атаке погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. Всё, что известно о ЧП к этому часу, смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Автомобильное движение по мосту пока не возобновлено. Главы Крыма и Краснодарского края рекомендуют добираться до полуострова через «альтернативный сухопутный маршрут».
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на Крымском мосту могут организовать реверсивное движение. Также работает Керченская переправа.
После ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Украина пока не делала официальных заявлений, однако «РБК Украина» со ссылкой на источники в национальной Службе безопасности называет атаку совместной операцией СБУ и ВМС Украины. В Кремлевском пуле сообщили, что ожидается заявление Кремля, связанное с ЧП.
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