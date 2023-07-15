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Упавшая береза повредила два припаркованных автомобиля в Новосибирске

Не всем деревьям удалось выдержать сильные порывы ветра 15 июля

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Порывы ветра сломали ствол березы пополам

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Береза не выдержала сильного ветра 15 июля и разломилась пополам, упавший ствол повредил два припаркованных автомобиля на ул. Кропоткина. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54», приложив фотографии с места происшествия.

— На Кропоткина дерево не выстояло от сильного ветра и рухнуло поперек дороги, повредив две машины, — таким описанием сопроводил фото подписчик «АСТ-54».

Сегодня синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер. 14 июля с экстренным предупреждением выступило и ГУ МЧС Новосибирской области.

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