Упавшая береза повредила два припаркованных автомобиля в Новосибирске

Береза не выдержала сильного ветра 15 июля и разломилась пополам, упавший ствол повредил два припаркованных автомобиля на ул. Кропоткина. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54», приложив фотографии с места происшествия.
— На Кропоткина дерево не выстояло от сильного ветра и рухнуло поперек дороги, повредив две машины, — таким описанием сопроводил фото подписчик «АСТ-54».
Сегодня синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер. 14 июля с экстренным предупреждением выступило и ГУ МЧС Новосибирской области.