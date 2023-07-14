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Пострадали три человека: следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета в Новосибирске

Инцидент произошел вечером 13 июля

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За рулем воздушного судна была женщина

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

— По факту совершения жесткой посадки воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, — пояснили в ведомстве.

О происшествии стало известно вечером 13 июля. Легкомоторный самолет Cessna 172 жестко приземлился вблизи посадочной площадки аэропорта Северный при выполнении частного полета. На борту техники находилось три человека, по информации регионального Минздрава, все они пострадали в результате инцидента.

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