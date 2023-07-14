Пострадали три человека: следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
— По факту совершения жесткой посадки воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
О происшествии стало известно вечером 13 июля. Легкомоторный самолет Cessna 172 жестко приземлился вблизи посадочной площадки аэропорта Северный при выполнении частного полета. На борту техники находилось три человека, по информации регионального Минздрава, все они пострадали в результате инцидента.