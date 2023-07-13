«Пострадал один человек»: самолет жестко сел в лесополосе в Новосибирске

Вечером 13 июля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области. Информацию об инциденте подтвердили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехал новосибирский транспортный прокурор.
По данным издания «Известия», инцидент произошел в лесополосе недалеко от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный.
— Пострадал один человек, — указано в сообщении. — Врачи уже прибыли на место происшествия.
Речь идет о здании
НГС обратился в пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.