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«Пострадал один человек»: самолет жестко сел в лесополосе в Новосибирске

Инцидент произошел в районе улицы Аэропорт

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На место происшествия выехал новосибирский транспортный прокурор

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Вечером 13 июля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области. Информацию об инциденте подтвердили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехал новосибирский транспортный прокурор.

По данным издания «Известия», инцидент произошел в лесополосе недалеко от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный.

— Пострадал один человек, — указано в сообщении. — Врачи уже прибыли на место происшествия.

Речь идет о здании № 2/2 по улице Аэропорт в Новосибирске. НГС попытался связаться с компаниями, офисы которых расположены в помещении бывшего аэропорта. Сотрудник одной из компаний сообщил, что в организацию звонили из МЧС с информацией о происшествии.

НГС обратился в пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.

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