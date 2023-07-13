Мужчина погиб в ДТП на трассе «Иртыш» — трое попали в больницу

Утром 13 июля в Чулымском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 40-летний мужчина, трое человек получили травмы.
Легковой автомобиль Toyota Сorolla и грузовик Volvo столкнулись около 09:50 на трассе «Иртыш».
— Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Сorolla, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска. На 1314-м километре, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
В результате пострадали пассажиры легкового автомобиля: 35-летняя женщина, мальчики 15 и 11 лет. В 13:35 в Чулымской районной больнице сообщили, что водитель скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят доследственную проверку, обстоятельства аварии уточняются.
На прошлой неделе смертельная авария произошла на трассе «Иртыш» недалеко от места этого ДТП. Тогда на 1327-м километре столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ. В результате погибла 35-летняя женщина.