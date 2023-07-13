freedom
СЕЙЧАС +31°С
Пробки 3/10
usd 90.63
eur 99.89
Тема дняМужчина погиб в ДТП в Новосибирской области
Все новости
Все новости

Мужчина погиб в ДТП на трассе «Иртыш» — трое попали в больницу

Авария произошла в Чулымском районе

5 005

В результате аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля

Поделиться

Утром 13 июля в Чулымском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 40-летний мужчина, трое человек получили травмы.

Легковой автомобиль Toyota Сorolla и грузовик Volvo столкнулись около 09:50 на трассе «Иртыш».

— Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Сorolla, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска. На 1314-м километре, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Водитель грузовика не пострадал

Водитель грузовика не пострадал

Поделиться

В результате пострадали пассажиры легкового автомобиля: 35-летняя женщина, мальчики 15 и 11 лет. В 13:35 в Чулымской районной больнице сообщили, что водитель скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят доследственную проверку, обстоятельства аварии уточняются.

На прошлой неделе смертельная авария произошла на трассе «Иртыш» недалеко от места этого ДТП. Тогда на 1327-м километре столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ. В результате погибла 35-летняя женщина.

По теме

Чулымский районИртышСмертельное ДТПГИБДД Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter