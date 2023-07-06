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Тема дняЖенщина погибла в ДТП на трассе «Иртыш»
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КАМАЗу не уступили дорогу: 35-летняя сибирячка погибла в аварии на трассе «Иртыш»

ДТП произошло в Чулымском районе

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Авария произошла около 13:35

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В Новосибирской области днем 6 июля столкнулись автомобили ЗАЗ «Шанс» и КАМАЗ. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

ДТП произошло около 13:35 в Чулымском районе. Автомобилем ЗАЗ «Шанс» управлял 35-летний мужчина. Он ехал со стороны села Куликовское в сторону Чулыма.

По предварительной информации, ЗАЗ «Шанс» не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ

По предварительной информации, ЗАЗ «Шанс» не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ

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— По предварительным данным, при пересечении трассы Р-254 «Иртыш» на 1327-м километре, не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ, который двигался по федеральной автодороге в направлении Новосибирска. Женщина-пассажир 1988 года рождения погибла на месте аварии, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются

Обстоятельства аварии устанавливаются

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На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

1 июля в смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Новосибирской области. Женщина-водитель выехала на встречную полосу в автомобиле «Тойота» и врезалась в грузовик. В результате погиб 20-летний парень.

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