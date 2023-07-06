КАМАЗу не уступили дорогу: 35-летняя сибирячка погибла в аварии на трассе «Иртыш»

В Новосибирской области днем 6 июля столкнулись автомобили ЗАЗ «Шанс» и КАМАЗ. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.
ДТП произошло около 13:35 в Чулымском районе. Автомобилем ЗАЗ «Шанс» управлял 35-летний мужчина. Он ехал со стороны села Куликовское в сторону Чулыма.
— По предварительным данным, при пересечении трассы Р-254 «Иртыш» на 1327-м километре, не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ, который двигался по федеральной автодороге в направлении Новосибирска. Женщина-пассажир 1988 года рождения погибла на месте аварии, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.
1 июля в смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Новосибирской области. Женщина-водитель выехала на встречную полосу в автомобиле «Тойота» и врезалась в грузовик. В результате погиб 20-летний парень.