Град засыпал село в Новосибирской области — видео ледяных осадков

6 июля в Новосибирской области выпал град. Видео ледяных осадков опубликовали в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте».
По данным паблика, инцидент произошел в селе Абрамово Куйбышевского района. Очевидцы сняли ледяные осадки в населенном пункте на видео.
Как сообщает сервис погоды Gismeteo, в 16:00 в селе шел дождь, в 19:00 — сильный дождь и гроза. На то, что в населенном пункте прошел ливень, также указывают данные сервиса «Яндекс.Погода».
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня ночью в Новосибирской области ожидаются местами небольшие дожди, днем в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночь с 6 на 7 июля составит
В конце июня в Новосибирске прошел дождь с градом. Осадки заметили на Гусинобродском шоссе.