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Град засыпал село в Новосибирской области — видео ледяных осадков

Инцидент произошел в Куйбышевском районе

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Инцидент произошел в селе Абрамово

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6 июля в Новосибирской области выпал град. Видео ледяных осадков опубликовали в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте».

По данным паблика, инцидент произошел в селе Абрамово Куйбышевского района. Очевидцы сняли ледяные осадки в населенном пункте на видео.

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Сегодня днем в селе шел дождь

Видео: «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте»

Как сообщает сервис погоды Gismeteo, в 16:00 в селе шел дождь, в 19:00 — сильный дождь и гроза. На то, что в населенном пункте прошел ливень, также указывают данные сервиса «Яндекс.Погода».

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня ночью в Новосибирской области ожидаются местами небольшие дожди, днем в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночь с 6 на 7 июля составит +15… +20 градусов, днем — 28… 33 градуса тепла. Днем 8 июля в регионе также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха составит +24... +29 градусов.

В конце июня в Новосибирске прошел дождь с градом. Осадки заметили на Гусинобродском шоссе.

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ГрадКуйбышевский районДождь
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