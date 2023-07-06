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«Обгонял поток по встречке»: мотоциклист устроил разборки с автомобилистом на дороге — один из них показал оружие

Мотоциклист выложил ролик с поездки в соцсетях

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Конфликт случился прямо на проезжей части

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В Новосибирске разборки на дороге между мотоциклистом и автомобилистом закончились демонстрацией «предмета, похожего на пистолет». Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

— Читатель на мотоцикле повстречал на улице Ватутина водителя универсала, который лихо обгонял поток по встречке, — сообщили в сообществе.

Мотоциклист решил объяснить правила ПДД автомобилисту. Водителю это не понравилось, он вышел из автомобиля, подошел к мотоциклисту поговорить, потом вернулся в машину и достал предмет, похожий на пистолет. При этом на ролике, который предоставил мотоциклист, содержание разговора не слышно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчины долго о чём-то спорили

Видео: группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Конфликт произошел в Ленинском районе Новосибирска на улице Ватутина неподалеку от ТЦ «Сан Сити» между водителем мотоцикла и автомобилистом. Мужчины начали ссориться из-за того, что, по мнению водителя мотоцикла, его оппонент ранее нарушил ПДД, обгоняя поток машин по встречке. Полосы, судя по видео, в этом месте не разделены линиями.

На видеозаписи водитель мотоцикла едет в сторону Маркса по улице Ватутина. В обратную сторону едет автомобилист и объезжает небольшой затор по встречке. Мотоциклист решил догнать его и проучить. Мужчины долгое время конфликтовали.

Корреспондент НГС позвонила в ГИБДД по поводу этого случая. Там сообщили, что в ведомстве таким не занимаются, и посоветовали звонить в ГУ МВД России по региону. В полиции обещали уточнить информацию.

Ранее НГС писал, как новосибирец на электротранспорте врезался в дорогой автомобиль. Мужчина пытался скрыться с места аварии.

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