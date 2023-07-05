Вспышка менингококка у сотрудников «Озона»: может ли прийти заразная посылка?

Свердловский Роспотребнадзор заявил о вспышке менингококковой инфекции в распределительном центре «Озона». По меньшей мере 7 человек заболели, сотрудники ведомства проводят экстренную вакцинацию работников распределительного центра, в очагах заражения проходят противоэпидемические мероприятия.
Мы узнали у иммунолога Николая Крючкова, можно ли заразиться, забирая посылку из «Озона».
— Стоит начать с того, что есть понятие носительство: не все люди, распространяющие болезнь, имеют страшные симптомы. Многие даже не подозревают, что у них в организме есть менингококковая инфекция, — заявил иммунолог. — Лишь небольшой процент людей, в которых попала инфекция, заболевают менингитом, менингококковым артритом, пневмонией.
Специалист отметил, что несмотря на то, что не все люди заболевают, получив инфекцию, расслабляться не стоит. Последствия болезни могут быть ужасными: начиная от паралича и эпилепсии и заканчивая летальным исходом.
— Это не первый случай вспышки в складских помещениях. Существуют две главные причины возникновения очага заболевания: во-первых, это количество мигрантов, которые приезжают из стран, где редко вакцинируются от менингита, — рассказал Николай Крючков.
Но всё же главной причиной распространения болезни являются не мигранты, а условия работы.
— Вторая и, пожалуй, главная причина распространения заболевания — работа в закрытых помещениях, вахтовым методом, когда люди, живущие в барачных условиях, в непроветриваемых помещениях, существуют вместе долгое время. В таких условиях высок риск распространения болезни, и то, что это не первый случай заражения на складах, тому подтверждение, — констатировал иммунолог.
Николай Крючков отметил, что ситуация тревожная, а вспышки могут быть тяжелыми и массовыми:
— Необходимо улучшать условия жизни и работы, регулярно проветривать помещения, снизить кучность жизни. Но самое главное — вакцинировать людей, которые входят в группу риска. Это надо делать заранее, а не по факту вспышки болезни.
Что касается маркетплейса, то заказывать посылку и правда может быть опасно, но лишь при одном условии.
— Если говорить о выживаемости вируса вне человеческого тела, то он и правда может некоторое время оставаться на посылке, на которую чихнул зараженный человек. Но это не критичный путь передачи: если посылка едет в течение нескольких дней, то никакого вируса на ней уже не будет. Однако если вы придете забирать посылку в маркетплейс, в котором распространилось заболевание, то риск столкнуться с переносчиком и заболеть есть, — заключил иммунолог.
Пока мы разговаривали с иммунологом, Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором уточнил, что для людей, получивших посылки из распределительных центров, риск заражения отсутствует.