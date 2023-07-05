Вспышка менингококка у сотрудников «Озона»: может ли прийти заразная посылка?

— Если говорить о выживаемости вируса вне человеческого тела, то он и правда может некоторое время оставаться на посылке, на которую чихнул зараженный человек. Но это не критичный путь передачи: если посылка едет в течение нескольких дней, то никакого вируса на ней уже не будет. Однако если вы придете забирать посылку в маркетплейс, в котором распространилось заболевание, то риск столкнуться с переносчиком и заболеть есть, — заключил иммунолог.

