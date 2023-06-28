У машины выбито заднее стекло: возле дома на улице Урицкого второй день подряд падают деревья

В управляющей компании «ООО «ДОСТ-Н» сообщили, что новых сообщений по поводу падения дерева в районе дома №37 по улице Урицкого не поступало. При этом, там добавили, что дерево, которое упало во дворе дома №37 возле 7 подъезда 27 июня, уже распилили. Вывозить его будут собственники дома.

