У машины выбито заднее стекло: возле дома на улице Урицкого второй день подряд падают деревья

В Новосибирске возле дома по Урицкого, 37 второй день подряд падают деревья. 27 июня одно рухнуло на детскую площадку, 28 июня — уже на машину. Об этом НГС сообщили читатели.
В управляющей компании «ООО «ДОСТ-Н» сообщили, что новых сообщений по поводу падения дерева в районе дома №37 по улице Урицкого не поступало. При этом, там добавили, что дерево, которое упало во дворе дома №37 возле 7 подъезда 27 июня, уже распилили. Вывозить его будут собственники дома.
Корреспондент НГС побывал по указанному адресу. Со стороны проезжей части он заметил рухнувшее на машину дерево.
— Движение по улице Урицкого слегка затруднено и дело тут не в ДТП — на авто упало дерево, проехать может только одна машина. Хозяина машины не видно. Если подойти поближе, можно увидеть, что машина не сильно пострадала. Заднее стекло выбито деревом. Конструкция на крыше смягчила удар — на ней нет царапин, — передает корреспондент НГС Виктор Бобровников с места происшествия.
Новосибирцев заранее предупреждали о дожде и сильном ветре. Представители ГУ МЧС во время непогоды регулярно обращаются к горожанам с просьбой не парковать свои автомобили под высокими деревьями.
Ранее НГС писал, что в Новосибирск пришел шторм, а в регионе фиксировали град. Ранее сибиряков предупреждали о непогоде.