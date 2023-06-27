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Тема дняСлепая сибирячка вновь оказалась на улице
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«Услышали, как оно затрещало»: огромное дерево рухнуло на детскую площадку в центре Новосибирска

В ЖЭУ пообещали убрать его сегодня

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Дерево обещали убрать сегодня

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В Новосибирске во дворе на улице Урицкого, 37 рухнуло дерево. Инцидент произошел вчера, 26 июня, вечером.

— Упало дерево на детскую площадку, — сообщил корреспонденту НГС житель дома.

Он добавил, что дети, которые были на площадке, не пострадали.

— Сын был на площадке. Они услышали, как оно затрещало, и успели разбежаться, — объяснил другой житель дома.

В управляющей компании «ДОСТ-Н» подтвердили, что заявка о дереве поступила и передана на исполнение. В ЖЭУ, которое обслуживает дом, заверили, что сегодня дерево уберут.

В середине мая на припаркованные автомобили на улице Фасадной, 28/1 упало дерево.

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