«Услышали, как оно затрещало»: огромное дерево рухнуло на детскую площадку в центре Новосибирска

В Новосибирске во дворе на улице Урицкого, 37 рухнуло дерево. Инцидент произошел вчера,
— Упало дерево на детскую площадку, — сообщил корреспонденту НГС житель дома.
Он добавил, что дети, которые были на площадке, не пострадали.
— Сын был на площадке. Они услышали, как оно затрещало, и успели разбежаться, — объяснил другой житель дома.
В управляющей компании «ДОСТ-Н» подтвердили, что заявка о дереве поступила и передана на исполнение. В ЖЭУ, которое обслуживает дом, заверили, что сегодня дерево уберут.
В середине мая на припаркованные автомобили на улице Фасадной, 28/1 упало дерево.