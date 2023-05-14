В Новосибирске дерево раздавило два автомобиля. Что делать собственникам — отвечает юрист

— Вы в любом случае имеете право на возмещение убытков, но суд учтет, что есть и ваша вина (легкомыслие или неосмотрительность), тогда суд может уменьшить размер взыскиваемого ущерба, — отметила юрист.



В прошлом году на 9-летнего мальчика в Нарымском сквере упало дерево. После случившегося следователи начали проверку, по предварительным данным, должностные лица вовремя не спилили аварийное дерево.