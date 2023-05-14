В Новосибирске дерево раздавило два автомобиля. Что делать собственникам — отвечает юрист

В Новосибирске на припаркованные автомобили упало дерево. НГС узнал у юриста что делать, если автомобиль повредило.
На кадрах, которые прислал читатель НГС, видно, что дерево сначала наклонилось, а после и вовсе упало на машины. Инцидент произошел днем на улице Фасадной, 28/1. НГС попытался связаться с управляющей компанией дома, на момент публикации на звонок не ответили.
Как ранее объяснила НГС Анастасия Павленко, практикующий юрист и директор юридической компании, если на автомобиль упало дерево, шифер или строительный мусор, первое, что надо сделать, — позвонить в полицию и составить протокол осмотра места происшествия. В нем необходимо указать, из-за чего возникли повреждения и какие они.
После владелец поврежденной машины должен понять, кто отвечает за данную территорию, например: ЖЭУ, ТСЖ или районная администрация. Необходимо пригласить представителя этой организации на осмотр, если это не удалось, то уведомить их по факту.
Доказать, что на вашу машину что-то упало, поможет видеозапись. Стоит снять видео с места происшествия и позвонить двум-трем знакомым, чтобы они приехали и увидели последствия.
После оценки ущерба, пострадавший должен обратиться к виновнику (ЖЭУ, ТСЖ или районной администрации) с требованием выплатить ущерб. Если же ущерб оплачивать отказываются, то пострадавший должен написать претензию и отдать виновнику под подпись.
Если же виновник отказывается возмещать ущерб даже на письменную претензию, то надо обратиться в суд.
Кроме того, Анастасия Павленко отметила, что претензию можно составить, даже если рядом с местом парковки было предупреждение: например, табличка «снег — машины не ставить».
— Вы в любом случае имеете право на возмещение убытков, но суд учтет, что есть и ваша вина (легкомыслие или неосмотрительность), тогда суд может уменьшить размер взыскиваемого ущерба, — отметила юрист.
В прошлом году на