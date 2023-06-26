Пассажир умер в больнице: подробности ДТП с фурой на Бердском шоссе

После ДТП Lada Vesta и фуры на Бердском шоссе пассажир легкового автомобиля умер в больнице. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По данным ГИБДД, авария произошла в Советском районе в 23:35 на улице Разъездной, 54/2. Водитель грузового автомобиля Iveco ехал по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района, при развороте в обратном направлении врезался в Lada Vesta.