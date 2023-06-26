Пассажир умер в больнице: подробности ДТП с фурой на Бердском шоссе

После ДТП Lada Vesta и фуры на Бердском шоссе пассажир легкового автомобиля умер в больнице. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По данным ГИБДД, авария произошла в Советском районе в 23:35 на улице Разъездной, 54/2. Водитель грузового автомобиля Iveco ехал по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района, при развороте в обратном направлении врезался в Lada Vesta.
За рулем автомобиля Lada Vesta был 21-летний водитель. В ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажиры: женщина 19 лет, мужчина 23 лет и мужчина 34 лет.
— Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, где мужчина 1989
На месте работал наряд ДПС, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Несколько дней назад в Новосибирске легковой автомобиль столкнулся с двумя машинами, в том числе патрульным автомобилем ДПС.