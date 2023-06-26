freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняОбразы новосибирских выпускниц
Все новости
Все новости

Пассажир умер в больнице: подробности ДТП с фурой на Бердском шоссе

За рулем легковушки был 21-летний водитель

2 650

Пострадали водитель и пассажиры Lada

Поделиться

После ДТП Lada Vesta и фуры на Бердском шоссе пассажир легкового автомобиля умер в больнице. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По данным ГИБДД, авария произошла в Советском районе в 23:35 на улице Разъездной, 54/2. Водитель грузового автомобиля Iveco ехал по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района, при развороте в обратном направлении врезался в Lada Vesta.

За рулем автомобиля Lada Vesta был 21-летний водитель. В ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажиры: женщина 19 лет, мужчина 23 лет и мужчина 34 лет.

— Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, где мужчина 1989 г. р. впоследствии скончался, — сообщили в отделе пропаганды.

На месте работал наряд ДПС, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Несколько дней назад в Новосибирске легковой автомобиль столкнулся с двумя машинами, в том числе патрульным автомобилем ДПС. 38-летняя женщина уходила от погони.

По теме

ДТПАварияПогиб пассажирГИБДДБердское шоссе
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter