Воздуха осталось на два дня. Что известно о пропавшем на дне Атлантики батискафе «Титан» с миллиардерами

На сайте OceanGate сообщается, что опыт погружений для путешествия к «Титанику» не нужен. Чтобы стать членом миссии, кандидатам должно быть не менее 18 лет на момент начала поездки, и они должны заплатить 250 000 долларов, пишет CNN. При этом кандидаты должны «быть в состоянии прожить на борту экспедиционного судна в течение недели» и «продемонстрировать базовую силу, равновесие и гибкость», говорится на сайте.



Именитые пассажиры

Среди пяти человек на борту оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Он является председателем частной авиастроительной компании Action Aviation. В компании сообщили, что Хардинг является одним из специалистов по миссии на пятиместном судне OceanGate Expeditions. Хардинг был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.

