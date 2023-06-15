«Они со взрослыми здесь плавали»: директор сауны на видео показала бассейн, где утонул ребенок

Также корреспондент НГС поговорила с соседями в ближайшем доме, с работниками ближайшего автосервиса — они особо ничего не видели. По их словам, скорую они видели 14 июня в 6 вечера. Сауна соседей не беспокоит — бывает шумно, но в целом терпимо. Работает заведение уже лет 10. Местные в шоке от случившегося и расстроены. Также, передает корреспондент НГС, на месте работает следователь.