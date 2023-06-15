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«Они со взрослыми здесь плавали»: директор сауны на видео показала бассейн, где утонул ребенок

На месте трагедии побывал корреспондент НГС

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Сауна продолжила работу

Видео: Маша Вьюн, Анна Богданова

Руководитель сауны «Майами БиС» Ирина Чагина показала корреспонденту НГС зал с бассейном, где утонул 10-летний мальчик. Как выглядит место, можно посмотреть в видео.

— Эта сауна зарегистрирована как частный дом. Есть собственник, который сдает в аренду помещения. Второй филиал работает так же. В этот раз праздновали день рождения ребенка. В результате трагедии его нашли в рвотных массах, — рассказала корреспонденту НГС руководитель сауны Ирина Чагина.

Также корреспондент НГС поговорила с соседями в ближайшем доме, с работниками ближайшего автосервиса — они особо ничего не видели. По их словам, скорую они видели 14 июня в 6 вечера. Сауна соседей не беспокоит — бывает шумно, но в целом терпимо. Работает заведение уже лет 10. Местные в шоке от случившегося и расстроены. Также, передает корреспондент НГС, на месте работает следователь.

Внутри здания — банкетный зал, бассейн с переменной глубиной — 1,10 м и 1,5 м. Детского бассейна нет. На следующий день после трагедии сауна продолжила работу. На сайте заведения висит предупреждение, что за детей несут ответственность родители.

Известно, что ребенок погиб в сауне «Майами БиС» на улице Никитина, 98/1. Читатели НГС рассказали, что 14 июня целый день стояла скорая, полночи — полиция. На детском дне рождения было примерно 10 гостей. Родители мальчика были там же. Сейчас в ситуации разбираются следователи и прокуроры. Это уже второй случай гибели детей в указанном заведении.

Ранее НГС писал о том, что в Искитиме утонул 8-летний мальчик. Он купался в водоеме без присмотра взрослых.

УтонулСмертьРебенокСаунаНовосибирск
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