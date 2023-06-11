В ночь с 10 на 11 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погибли водитель и пассажир квадроцикла.
— Водитель, управляя квадроциклом ехал со рабочего поселка Мошково в сторону села Белоярка и на 35 километре совершил съезд с дороги с последующим наездом на дорожный знак, после чего допустил опрокидывание транспортного средства, — пояснили в инспекции.
В результате аварии погибли 36-летний водитель и 42-летний пассажир квадроцикла. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на автомобильной дороге между поселками Дорогино и Запрудный в Черепановском районе в ДТП погибли трое мужчин. Обстоятельства аварии изучают следователи и прокуратура.