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Тема дняВодитель и пассажир квардроцикла погибли в ДТП
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Врезались в дорожный знак и перевернулись: водитель и пассажир квадроцикла погибли в аварии в НСО

ДТП произошло в Мошковском районе

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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В ночь с 10 на 11 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погибли водитель и пассажир квадроцикла.

— Водитель, управляя квадроциклом ехал со рабочего поселка Мошково в сторону села Белоярка и на 35 километре совершил съезд с дороги с последующим наездом на дорожный знак, после чего допустил опрокидывание транспортного средства, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погибли 36-летний водитель и 42-летний пассажир квадроцикла. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на автомобильной дороге между поселками Дорогино и Запрудный в Черепановском районе в ДТП погибли трое мужчин. Обстоятельства аварии изучают следователи и прокуратура.

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