В Новосибирском районе сегодня, 1 июня, произошло ДТП с трактором. Как рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась на дороге 50Н-2116 между Верх-Тулой и Ленинским.
Сегодня днем столкнулись Toyota и синий трактор. От удара синий трактор завалился на правый бок. Как уточнили в «АСТ-54», информации о пострадавших не поступало.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.
Вчера, 31 мая, в Новосибирске на улице Петухова перевернулся небольшой грузовик. Из-за него собралась пробка.