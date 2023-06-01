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Под Новосибирском перевернулся синий трактор — он попал в ДТП

ДТП произошло на дороге между Верх-Тулой и Ленинским

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ДТП случилось сегодня, 1 июня

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В Новосибирском районе сегодня, 1 июня, произошло ДТП с трактором. Как рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась на дороге 50Н-2116 между Верх-Тулой и Ленинским.

Сегодня днем столкнулись Toyota и синий трактор. От удара синий трактор завалился на правый бок. Как уточнили в «АСТ-54», информации о пострадавших не поступало.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.

Вчера, 31 мая, в Новосибирске на улице Петухова перевернулся небольшой грузовик. Из-за него собралась пробка.

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ТракторПеревернулсяДТПНовосибирский район
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