В Минобороны рассказали, сколько беспилотников атаковало Москву и Подмосковье

Минобороны прокомментировало утреннюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Как сообщили в ведомстве, было задействовано восемь беспилотников самолётного типа, все они были поражены.
— Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, — сообщили в Минобороны.
Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работали комплексы ПВО.
Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно об атаке беспилотников. Также в отдельном материале — видео от очевидцев с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями атаки.