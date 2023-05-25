Пропавших мать и сына из Новосибирска нашел уголовный розыск — из-за их исчезновения беспокоилась группа эзотериков

43-летнюю Ольгу Лебедеву и ее несовершеннолетнего сына нашли сотрудники уголовного розыска. Семья из Новосибирска пропала в апреле этого года.
— Место нахождения установлено сотрудниками Управления уголовного розыска. Преступлений и противоправных деяний в отношении граждан не совершалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что семья вышла из квартиры на улице Владимира Высоцкого
О пропаже, в частности, рассказывали организаторы эзотерического проекта «Кассиопея». Они уверяли, что поддерживают связь с инопланетянами, и ждали Лебедеву «на обучение».
Сегодня, 25 мая, стало известно, что родственники ищут мужчину из Нижнего Новгорода, который пропал в Новосибирске.