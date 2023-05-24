Суд продлил арест новосибирскому физику Анатолию Маслову — его обвинили в госизмене

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене новосибирскому физику Анатолию Маслову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
По информации издания, Анатолия Маслова перевели из московского СИЗО «Лефортово» в Санкт-Петербург. Меру пресечения продлил Санкт-Петербургский городской суд.
— Сегодня суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Анатолию Маслову по 10 ноября, обвиняемый помещен в следственный изолятор в Санкт-Петербурге, — указано в сообщении.
Отметим, уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая. Его обвинили в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
76-летнего физика Анатолия Маслова арестовали 28 июня 2022 года в Новосибирске, из зала суда его увезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Решение о заключении под стражу защита Маслова попыталась обжаловать, но суд встал на сторону обвинения.
Кроме Анатолия Маслова под арестом оказались еще три известных физика из Новосибирска. Их также обвинили в госизмене. НГС собрал всё, что известно о делах физиков.