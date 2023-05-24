«Так будет с каждым!» Пару молодых влюбленных нашли повешенными в лесу. Что они написали в предсмертной записке

Артем и Наталья были неразлучны с самой школы, потом продолжили встречаться в колледже. Она окончила кулинарный техникум, он учился на повара. Несмотря на то что родители были против этого союза, Наталья сбежала от них, чтобы жить с Артемом. Ушли из жизни уральские Ромео и Джульетта тоже вместе, оставив своих маленьких сына и дочку сиротами.
19 мая в лесу около Верхней Пышмы, что неподалеку от Екатеринбурга, местные жители обнаружили тела молодых людей, стоявших на коленях. Супруги были повешены на одной веревке. Они оставили предсмертную записку, в которой перечислили имена своих обидчиков. Соседи рассказали, что на пару кто-то упорно охотился, а криминальные элементы, связанные с наркоторговлей, записали пару на свой счет. Журналисты E1.RU рассказыват всё, что известно об этой трагедии.
Приняли за манекены
На мертвых супругов наткнулись местные жители, занимавшиеся пробежкой и выгуливавшие собак. Поначалу они приняли тела за манекены, настолько неправдоподобно было это зрелище. Но потом подошли поближе, ахнули и вызвали полицию.
— Одна бабушка подошла, говорит: «Думала, что это манекены, и даже хотела потрогать. Но потом увидела у женщины синий язык», — рассказала Юлия, которая и сообщила о страшной находке.
В полиции быстро установили личности погибших. Это оказались
— Сведений о том, что смерть молодых мужчины и женщины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Причины и обстоятельства выясняются, — отметили в региональном СК.
Однако потом родственники нашли предсмертную записку, и версия добровольного ухода из жизни поколебалась.
— Мы их сразу узнали по фотографии из леса. Хоть там и лиц не было видно, их телосложение... А когда уже нам фото полностью показали, сомнений не осталось, — рассказала родственница Артема. — У него были проблемы, он скрывался от кого-то. А на днях они позвонили и сказали, где записка лежит, кого винить в случае их смерти. Они ныкались, боялись этих людей. Наташа за Артемом везде хвостиком ходила. Она за ним шла в любое пекло.
Об Артеме известно, что он воспитывался без отца. Его сестры погибли при трагических обстоятельствах, одна из них покончила с собой.
«Нас терроризировали, избивали»
— Нас терроризировали, избивали, вымогали деньги, — пишет в записке Наталья.
Она называет неких Юрия и Александра. Перед пропажей Артем написал в WhatsApp сообщение племяннице с инструкцией на случай своего исчезновения.
— Если хотя бы один день мы не отзвонимся или не отпишемся, ты знаешь, что делать. Это не шутки, и в последние полгода в моей жизни появились все те, кто терроризировал меня всё детство в школе, но на сей раз с более масштабными угрозами, — говорится в сообщении Артема.
Родственники пытались оградить Наталью от Артема. Парень имел проблемы с наркотиками и законом, но девушка любила его до безумия и сбегала из дома. В итоге родители смирились. Последние три года супруги жили в общежитии в Екатеринбурге. Оно принадлежало маме Натальи.
Дети Натальи — четырехлетний мальчик и годовалая девочка — находятся у бабушки. Несчастная женщина недавно потеряла мужа, умершего от болезни, а теперь еще и дочь.
«Охотились за ними»
Соседи считают, что в смерти молодой пары виновата наркомафия. Их могли преследовать каратели, действовавшие в интересах наркомафии.
— Фотографию с их телами кидали в чаты и группы, где собираются наркоманы, со словами: «Так будет с каждым, кто будет воровать товар!» Взяли на себя ответственность. Как я понял, они взялись распространять наркотики и присвоили их себе. Поэтому за ними охотились, чтобы наказать, — рассказал один из жителей Верхней Пышмы.
Как работает механизм карательных бригад, журналисту E1.RU объяснил сотрудник полиции, пожелавший остаться анонимным.
— Это не организованные группы или сообщества, а просто на запрещенных сайтах размещается объявление, что требуются крепкие парни для подобных дел. Сумма зависит от степени наказания. И таким карателем может стать любой. Некоторые не по одному разу исполняют [задания]. Это, как правило, небольшого ума люди. Их ловят, они показывают на анонима, с которым общались, а технических возможностей оперативно раскрутить эту цепочку нет. Те, что есть, оперативностью похвастать не могут, — рассказал собеседник. По его словам, сейчас полиция и следователи установят и допросят круг общения супругов и лиц, упомянутых в записке. От их показаний зависит, по какой статье возбудят уголовное дело: «Убийство» или «Доведение до самоубийства».
Подсадили на наркотики еще в детстве?
Создается впечатление, что убитого парня подсадили на наркотики еще в детстве, а потом на него и жену объявили охоту, когда они не выполнили каких-то обязательств?
Бывший сотрудник антинаркотического подразделения Екатеринбурга Александр (он попросил не публиковать его полного имени. — Прим. ред.), который много лет боролся с наркотиками, допрашивал зависимых людей, а также распространителей запрещенных веществ, так не считает. Он рассказал E1.RU, как и почему молодежь подсаживается на модные синтетические наркотики.
— Я могу с полной ответственностью сказать: никто их насильно не подсаживает, как это было во времена популярности героина, — говорит Александр. — Сами «садятся», потому что это популярно и доступно. Бывает, что кто-то из старших друзей начинает жрать это дерьмо и рекламирует в компании. Кто-то всю жизнь травку курит и время от времени жрет мефедрон да соль. У многих зависимых родители сами жрут. Молодые смотрят и тоже начинают. Кто-то просто устраивается «закладчиком» и решает попробовать.
По словам экс-полицейского, молодые люди часто пытаются быстро заработать на красивую жизнь, не видя другого способа.
— Семья живет на 30–40 тысяч, мать и отец бухают, а парень в 17 лет за неделю тысяч 70 заработает, разложив «закладки», и чувствует себя крутым. Начинает угощать девчонок да друзей. Девчонки под мефедроном тебе что хочешь сделают. Он увеличивает возбуждение, чувствительность. Голову срывает, вот тебе и реклама живая. Эйфория, а потом без него уже сексом заниматься не прикольно. Вот и жрут.
По мнению Александра, ответственность также несут родители и молодежные кумиры. Найти в этой сфере правильный подход и не ограничить при этом свободу — тяжело.
— «Спасибо» нашим рэперам за популяризацию наркотиков. Многие стали жрать, потому что их кумиры рассказывали небылицы о своих кайфожорствах. Эти исполнители — не прямая угроза, конечно, но свой гнилой вклад внесли. Фактически они сами жертвы той же рекламы, просто старого формата. Но при этом они продолжали расписывать в своем творчестве и интервью, как круто употреблять и так далее. Не все они, конечно, но все понимают, о ком я. А молодым много ли надо? Хочу, как он, и всё. Я, конечно, максимально за свободу слова, но таких исполнителей бы жестко цензурировал, чтобы несли ответственность за свое творчество.
Строила планы на жизнь
Похоже, что убитые тоже решили заработать. Последний раз соседи видели пару в живых 9 мая. Их искали почти десять дней.
— Наташа была такая веселая, счастливая, довольная. Планы какие-то строила. Говорила, что жить тут не будут, а будут комнату сдавать. Я еще тогда удивилась, ну кому придет в голову тут снимать жилье? — рассказала одна из соседок.
Когда пара не вернулась через несколько дней, она отдала их кошку зоозащитникам. У животного обнаружили сломанные ребра.
Соседи по общежитию хорошо знали супругов. Те никак не могли устроиться на официальную работу и часто обращались к ним за помощью. С работой и деньгами у молодых людей были постоянные проблемы. Артем даже попадался на краже в магазине, когда пытался своровать немного еды.
— Побирались по соседям: дай масла, хлеба, майонеза, туалетную бумагу даже просили. Без конца это было. Бывало, друзья приходили и какие-то копейки им подбрасывали, угощали. Потом с гостями орали ночами. Когда они недавно устроились на работу в столовую, мы прямо за них порадовались. Наташа посуду мыла, Артем тоже что-то делал. Но он совсем мало поработал, она подольше, но тоже потом убрали ее, сказали, что нашли получше работницу, — рассказала пожилая соседка, не раз выручавшая ребят.
Следователь в отставке, которого мы попросили прокомментировать это дело, рассказал, какие могут быть дальнейшие варианты развития событий.
— Во-первых, сначала будет экспертиза трупов, чтобы понять, криминальная смерть или нет. Если действительно их убили по приказу каких-то наркобарыг, во что лично я не очень верю, то останутся внешние и внутренние следы, которые опишут специалисты. Это могут быть различные синяки, гематомы, ссадины, остатки кожи под ногтевыми пластинами. Будут смотреть, какие вещества у них были в крови, в организме, — объясняет бывший следователь Юрий.
По его словам, если признаков криминальной смерти не найдут, то есть еще статья «Доведение до самоубийства» (
— Мало написать фамилии в записке, должны быть свидетели или аудиозаписи, которые подтвердят, что человека довели до такого состояния. По такой статье дела возбуждают очень редко, можно по пальцам буквально пересчитать. Должны быть серьезные доказательства истязаний, жестокого обращения или систематического унижения на протяжении долгого времени. Нужно доказать умысел, что обвиняемые знали и понимали, что от их действий жертвы могут покончить с собой, — рассказал бывший следователь. — Для этого надо, чтобы при свидетелях жертва высказывала своему обидчику это намерение.
Проблема наркотической зависимости среди молодежи становится всё серьезнее. Большинство самых жутких случаев связаны так или иначе с этим.
Мы рассказывали, как по России прокатилась волна загадочных смертей, которые так же связывают с наркотиками.