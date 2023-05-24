«Так будет с каждым!» Пару молодых влюбленных нашли повешенными в лесу. Что они написали в предсмертной записке

— Одна бабушка подошла, говорит: «Думала, что это манекены, и даже хотела потрогать. Но потом увидела у женщины синий язык», — рассказала Юлия, которая и сообщила о страшной находке.

В полиции быстро установили личности погибших. Это оказались 25-летние Артем Р. и Наталья М. При первоначальном осмотре признаков криминала не нашли. Вещи супругов остались при них.

— Сведений о том, что смерть молодых мужчины и женщины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Причины и обстоятельства выясняются, — отметили в региональном СК.

