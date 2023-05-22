В Новосибирске нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся из школы в пятницу

В Новосибирске вечером 21 мая волонтеры нашли потерявшегося 9-летнего школьника. Об этом НГС сообщили члены отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
— Найден! Жив! Найден неравнодушными местными жителями в Октябрьском районе, передан сотрудникам правоохранительных органов, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
Напомним, срочный сбор на поиски потерявшегося школьника был объявлен сегодняшним вечером. Мальчик ушел в школу 19 мая и не возвращался домой.
20 мая Яшкинском округе Кузбасса нашли живыми пропавших почти за двое суток до этого двух девочек в возрасте 2 и 4 лет.