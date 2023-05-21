«Не вернулся из школы в пятницу». В Новосибирске волонтеры ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор на поиски Ивана Бондаренко, который ушел из дома
— Приметы: рост
20 мая Яшкинском округе Кузбасса нашли живыми пропавших почти за двое суток до этого двух девочек в возрасте 2 и 4 лет.
Мальчик ушел из дома
Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор на поиски Ивана Бондаренко, который ушел из дома
— Приметы: рост
20 мая Яшкинском округе Кузбасса нашли живыми пропавших почти за двое суток до этого двух девочек в возрасте 2 и 4 лет.
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