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«Не вернулся из школы в пятницу». В Новосибирске волонтеры ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Мальчик ушел из дома 19 мая и не вернулся

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Волонтеры собираются на парковке дома на ул. Выборной, 91/2

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Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор на поиски Ивана Бондаренко, который ушел из дома 19 мая и не вернулся. Мальчику девять лет.

— Приметы: рост 147 см, глаза карие, волосы русые, телосложение нормальное. Был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-синие брюки и черные кроссовки, — сообщают организаторы поисковых работ.

20 мая Яшкинском округе Кузбасса нашли живыми пропавших почти за двое суток до этого двух девочек в возрасте 2 и 4 лет.

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