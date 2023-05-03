Появилось видео попытки удара по Кремлю

В Сети появилось видео атаки Кремля украинскими беспилотниками. Его опубликовали в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье».
— Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков, — написали очевидцы, отметив, что подсветка Кремля и Кремлевской набережной после удара была выключена.
Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле расценивают атаку как покушение на Владимира Путина. Самого главы государства в момент удара в Кремле не было — он работает в Огарево.
За всем, что известно об атаке дронов, вы можете следить в онлайн-трансляции на MSK1.RU.