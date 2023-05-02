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Тема дняДТП с внедорожником и скутером под Новосибирском
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В Бердске женщина на внедорожнике сбила скутер с отцом и несовершеннолетней дочкой

Девочку с травмами доставили в больницу

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Обстоятельства происшествия устанавливаются

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В Бердске вечером 2 мая женщина за рулем Honda сбила водителя скутера Irbis и его пассажира. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

— 37-летняя водитель на автомобиле Honda двигалась по улице Карла Маркса, когда у дома № 8 на пересечении с улицей Кирова произошло столкновение со скутером Irbis, которым управлял 48-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка скутера. Ее с травмами доставили в больницу Бердска. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Кировском районе неизвестный сбил двух несовершеннолетних и скрылся с места ДТП.

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