В Бердске женщина на внедорожнике сбила скутер с отцом и несовершеннолетней дочкой

В Бердске вечером 2 мая женщина за рулем Honda сбила водителя скутера Irbis и его пассажира. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.
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В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка скутера. Ее с травмами доставили в больницу Бердска. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Кировском районе неизвестный сбил двух несовершеннолетних и скрылся с места ДТП.