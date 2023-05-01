«Сбросил номера, а после и машину»: новосибирец сбил пешеходный знак и скрылся с места ДТП

Вечером 30 апреля на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской в Новосибирске водитель снес знак пешеходного перехода и скрылся с места ДТП. Судя по опубликованному в сообществе «Инцидент Новосибирск» видео, нарушитель уехал по встречной полосе движения.
— Пьяный водитель на сломанном автомобиле (переднее колесо виляло во все стороны) врезался в знак пешеходного перехода. Со слов очевидцев, уехал в сторону улицы Толстого. Сбросил номера, а после и машину, — говорится в посте «Инцидента Новосибирск».
Личность водителя устанавливается полицейскими.
— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД.
Ранее в Новосибирске водитель кроссовера сбил насмерть женщину в центре Новосибирска и скрылся с места ДТП. Впоследствии мужчину задержали. Погибшая оказалась помощницей депутата заксобрания региона, а предполагаемый виновник трагедии — сыном опального экс-депутата из Алтайского края.