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«Сбросил номера, а после и машину»: новосибирец сбил пешеходный знак и скрылся с места ДТП

Показываем видео с места ДТП на пересечении Гурьевской и Ленинградской

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Автомобиль врезался в знак пешеходного перехода

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Вечером 30 апреля на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской в Новосибирске водитель снес знак пешеходного перехода и скрылся с места ДТП. Судя по опубликованному в сообществе «Инцидент Новосибирск» видео, нарушитель уехал по встречной полосе движения.

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Видео: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»

— Пьяный водитель на сломанном автомобиле (переднее колесо виляло во все стороны) врезался в знак пешеходного перехода. Со слов очевидцев, уехал в сторону улицы Толстого. Сбросил номера, а после и машину, — говорится в посте «Инцидента Новосибирск».

Личность водителя устанавливается полицейскими.

— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД.

Ранее в Новосибирске водитель кроссовера сбил насмерть женщину в центре Новосибирска и скрылся с места ДТП. Впоследствии мужчину задержали. Погибшая оказалась помощницей депутата заксобрания региона, а предполагаемый виновник трагедии — сыном опального экс-депутата из Алтайского края.

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