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Пожар вспыхнул в микрорайоне Пашино

Там могли загореться поля

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С 09:00 30 апреля пожарные 123 раза реагировали на возгорания сухой травы в Новосибирской области

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Вечером 30 апреля в Новосибирске произошел пожар в микрорайоне Пашино. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Пожар в Пашино, горят поля, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что с 09:00 30 апреля пожарно-спасательные подразделения 123 раза реагировали на возгорание сухой травы на территории региона.

— Всё это — деятельность человека. И при негативном развитии это может повлечь возникновение как перехода пала травы на населенные пункты, так и в лесные массивы, — сообщили в ведомстве. — На территории НСО до 15 мая действует особый противопожарный режим.

Несколько дней назад в Каргатском районе Новосибирской области вспыхнул лесной пожар. Разбушевавшуюся стихию сняли на видео.

ПожарПашиноМЧС
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