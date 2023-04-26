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Тема дняВ Новосибирске пропал 45-летний мужчина
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На улице Пархоменко в многоэтажке загорелась квартира — пострадали 2 человека

Также пожарные с помощью специальной техники эвакуировали 5 человек

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В Новосибирске вечером 26 апреля в квартире по адресу Пархоменко, 88 произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в помещении загорелся диван и домашние вещи.

— Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 21:09, через 4 минуты на место прибыли пожарные. Пострадали два человека, женщина получила ожоги, и мужчина отравился угарным газом, — пояснили в службе.

В МЧС отметили, что при помощи специальной техники эвакуировали 5 человек. Еще 28 жильцов дома эвакуировались сами. На месте работало 8 единиц спецтехники и 27 пожарных.

Ранее в Новосибирске на улице Зорге произошел пожар в 9-этажном доме. В нем пострадала пожилая женщина.

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