На улице Пархоменко в многоэтажке загорелась квартира — пострадали 2 человека

В Новосибирске вечером 26 апреля в квартире по адресу Пархоменко, 88 произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в помещении загорелся диван и домашние вещи.
— Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 21:09, через 4 минуты на место прибыли пожарные. Пострадали два человека, женщина получила ожоги, и мужчина отравился угарным газом, — пояснили в службе.
В МЧС отметили, что при помощи специальной техники эвакуировали 5 человек. Еще 28 жильцов дома эвакуировались сами. На месте работало 8 единиц спецтехники и 27 пожарных.
Ранее в Новосибирске на улице Зорге произошел пожар в 9-этажном доме. В нем пострадала пожилая женщина.