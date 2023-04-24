19-летнего практиканта насмерть придавило железнодорожным вагоном — уголовное дело направили в суд

В Новосибирские завершили расследование уголовного дела о гибели практиканта. Он погиб во время ремонта вагона в железнодорожном депо «Инская» — обособленном структурном подразделении АО «Вагонная ремонтная компания — 1».
— Транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении бригадира вагонного ремонтного депо. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что погибший учился в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — структурного подразделения СГУПСа. В Новосибирском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России уточняли, что студент проходил на месте производственную практику.
Инцидент произошел 12 июля 2022 года. Бригадир вместе с
Материалы уголовного дела направили в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее мужчина погиб под колесами пассажирского поезда недалеко от станции Коченево в Новосибирской области. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло.