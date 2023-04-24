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19-летнего практиканта насмерть придавило железнодорожным вагоном — уголовное дело направили в суд

Инцидент произошел в июле 2022 года

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Бригадир нарушил технику безопасности

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В Новосибирские завершили расследование уголовного дела о гибели практиканта. Он погиб во время ремонта вагона в железнодорожном депо «Инская» — обособленном структурном подразделении АО «Вагонная ремонтная компания — 1».

— Транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении бригадира вагонного ремонтного депо. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что погибший учился в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — структурного подразделения СГУПСа. В Новосибирском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России уточняли, что студент проходил на месте производственную практику.

Инцидент произошел 12 июля 2022 года. Бригадир вместе с 19-летним практикантом занимался ремонтом железнодорожного вагона. Во время подъема рамы вагона краном железная конструкция сорвалась и придавила студента. Молодой человек погиб от полученных ран.

Материалы уголовного дела направили в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина погиб под колесами пассажирского поезда недалеко от станции Коченево в Новосибирской области. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло.

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