Студент техникума при СГУПСе погиб на практике — возбуждено уголовное дело
По факту смертельного травмирования проводятся проверки
12 июля в Новосибирске в депо на Инской во время производственной практики погиб студент.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры,
Инцидент произошел в 08:30 в вагонном ремонтном депо «Инская» — обособленной структурном подразделении АО «Вагонная ремонтная компания — 1», на месте шел ремонт железнодорожной платформы.
Как уточнили в Новосибирском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России, студен проходил на месте производственную практику.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает СК.
НГС попытался связаться с университетом, однако там отказались комментировать произошедшее, сказав, что им такая информация пока не поступала, и повесили трубку. В техникуме на момент публикации трубку не взяли.
В ноябре 2021 года НГС рассказывал о другом случае смерти на рабочем месте: тогда на стройке на улице Большевистской с высоты сорвалась строительная люлька. Погиб один рабочий, двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.