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В элитном ЖК Новосибирска на подземном паркинге повредили Mercedes — его хозяйка подала в суд

Ущерб с УК «Милкхаус» взыскал Центральный районный суд Новосибирска

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Отмыть две запчасти не удалось — стоимость новых потянула больше чем на 100 тысяч рублей

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Суд взыскал с управляющей компании «Милкахаус» деньги за то, что на машину Mercedes-Benz GLE протекла известка с потолка подземного паркинга. Информация об этом появилась сегодня, 21 апреля, на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Как следует из публикации, в суд обратилась хозяйка автомобиля Mercedes-Benz GLE, которая живет в доме на Урицкого, 6 (ЖК MilkHouse). Женщина всегда оставляла машину на парковочном месте. После того как протек потолок паркинга, она обнаружила на своем авто подозрительные белесые потеки. Протекшая с потолка известка испачкала крышу, попала на окно, дверь, порог и подножку автомобиля.

— Все элементы автомобиля были отмыты, кроме накладки порога и накладки подножки задней правой двери. Согласно счету официального дилера, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 167 842 рубля, исходя из стоимости деталей по состоянию на 8 июня 2022-го, — указано в сообщении суда.

Вчера, 19 апреля 2023 года, суд пришел к выводу, что поскольку за паркинг отвечала управляющая компания, а повреждения на деталях автомобиля, согласно выводам судебной экспертизы, вызваны именно воздействием известкового раствора.

— Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично, с ООО УК «Милкхаус» в пользу женщины взыскан ущерб в размере 114 тысяч 600 рублей, штраф в размере 57 тысяч 300 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 3492 рублей, а всего — 175 392 рубля, — рассказали в суде.

В управляющей компании «Милкхаус» журналистам отказались давать комментарии, но заверили, что намерены обжаловать решение суда.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «УК Милкхаус» — микропредприятие со штатом 15 человек. Единственным владельцем компании является Наталья Хаминич, директором — Светлана Шадрова. Выручка по состоянию на конец 2021 года составила 16,5 миллиона рублей, чистый убыток — 398 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, как сошедший с крыши снег повредил два автомобиля. Удастся ли взыскать деньги их владельцам, пока неясно.

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