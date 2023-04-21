В элитном ЖК Новосибирска на подземном паркинге повредили Mercedes — его хозяйка подала в суд

Как следует из публикации, в суд обратилась хозяйка автомобиля Mercedes-Benz GLE, которая живет в доме на Урицкого, 6 (ЖК MilkHouse). Женщина всегда оставляла машину на парковочном месте. После того как протек потолок паркинга, она обнаружила на своем авто подозрительные белесые потеки. Протекшая с потолка известка испачкала крышу, попала на окно, дверь, порог и подножку автомобиля.