Снег сломал ограждение на крыше и засыпал припаркованные автомобили в Новосибирске

— Упал с крыши снег и повредил два автомобиля. А также снег оборвал ограждения на крыше, которые в данный момент свисают на стене и в любой момент могут упасть на людей, тогда трагедия будет неизбежна. Обращались неоднократно в ЖЭУ-22, результата никакого не было, — написал в редакцию читатель НГС.