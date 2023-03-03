Снег сломал ограждение на крыше и засыпал припаркованные автомобили в Новосибирске

В Новосибирске вчера, 2 марта, около 23 часов на припаркованные автомобили упал снег с крыши. Как рассказал читатель НГС, инцидент произошел рядом с домом по улице Промышленной, 13 в Дзержинском районе.
— Упал с крыши снег и повредил два автомобиля. А также снег оборвал ограждения на крыше, которые в данный момент свисают на стене и в любой момент могут упасть на людей, тогда трагедия будет неизбежна. Обращались неоднократно в ЖЭУ-22, результата никакого не было, — написал в редакцию читатель НГС.
В управляющей компании «Дзержинец» в ЖЭУ-22 журналисту НГС сказали, что специалисты работают на месте. Также оператор уточнила, что больше ничего сказать не может, и бросила трубку.
Снег с крыши дома на Первомайской, 86 оборвал провода — они пролежали оголенными возле дома до следующего дня.