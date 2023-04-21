Минобороны сообщило, что на Белгород случайно упал российский боеприпас

Взрыв, который прогремел в Белгороде в ночь на 21 апреля, прокомментировали в Минобороны. Там начали собственное расследование.
— 20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет, — сказано в сообщении ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что есть двое пострадавших. Одна из них — в больнице.
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— Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд. Также повреждено 4 автомобиля, — сообщил Гладков в телеграм-канале.