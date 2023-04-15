«Угроза рядом стоящему дому»: пожар вспыхнул в частном секторе в Заельцовском районе

Утром 15 апреля загорелся частный дом на 2 хозяина на Уфимской, 50. Сгорели два гаража и крыша дома.
— Горят два гаража, кровля частного дома, была угроза рядом стоящему дому. Частный дом одноэтажный, из бруса, обшит пластиковым сайдингом. Дом на 2 хозяина. Кровля полностью в огне, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Хозяева домов не пострадали.
Пожарные выехали на место в 09:05, а локализовали пожар в 09:54.
В начале марта в Первомайском районе Новосибирска загорелся деревянный двухэтажный дом.