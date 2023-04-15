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«Угроза рядом стоящему дому»: пожар вспыхнул в частном секторе в Заельцовском районе

В доме жили 2 семьи

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Огонь мог переброситься на соседние дома

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Утром 15 апреля загорелся частный дом на 2 хозяина на Уфимской, 50. Сгорели два гаража и крыша дома.

— Горят два гаража, кровля частного дома, была угроза рядом стоящему дому. Частный дом одноэтажный, из бруса, обшит пластиковым сайдингом. Дом на 2 хозяина. Кровля полностью в огне, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Хозяева домов не пострадали.

Пожарные выехали на место в 09:05, а локализовали пожар в 09:54.

Пожар локализовали за час

Пожар локализовали за час

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В начале марта в Первомайском районе Новосибирска загорелся деревянный двухэтажный дом.

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ГУ МЧС по Новосибирской областиЗаельцовский районЧастный дом
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