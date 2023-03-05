Двухэтажный дом загорелся на Первомайке — фото с места событий

Вечером 5 марта в Новосибирске загорелся деревянный двухэтажный дом. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на Бердском шоссе, 38 в Первомайском районе города.
Возгорание прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Как сообщили НГС в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание в 17:24.
— В момент прибытия горела кровля и внутри дома, — сообщили в ведомстве. — Дом расселенный, нежилой.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать в 18:02. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет.
В конце февраля в Новосибирске загорелось здание в Советском районе городе. В нем находится высший колледж информатики НГУ.