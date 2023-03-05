СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 75.46
eur 80.05
Тема дняКак живется на Родниках и Снегирях
Все новости
Все новости

Двухэтажный дом загорелся на Первомайке — фото с места событий

Пожар произошел в деревянной постройке

210

Инцидент произошел на Бердском шоссе, 38

Поделиться

Вечером 5 марта в Новосибирске загорелся деревянный двухэтажный дом. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на Бердском шоссе, 38 в Первомайском районе города.

Возгорание прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Как сообщили НГС в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание в 17:24.

— В момент прибытия горела кровля и внутри дома, — сообщили в ведомстве. — Дом расселенный, нежилой.

Открытое горение ликвидировали в 18:02

Открытое горение ликвидировали в 18:02

Поделиться

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать в 18:02. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет.

В конце февраля в Новосибирске загорелось здание в Советском районе городе. В нем находится высший колледж информатики НГУ.

По теме

МЧСПервомайский районПожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter