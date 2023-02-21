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Тема дняЗагорелся колледж информатики
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Пламя вырывается из окна: колледж информатики загорелся в новосибирском Академгородке

Студентов эвакуировали

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Пожар начался сегодня, 21 февраля

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В Советском районе Новосибирска 21 февраля загорелось здание на Русской, 35. В здании находится высший колледж информатики НГУ.

По информации из телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», учеников эвакуировали.

О пострадавших в пожаре информации нет. Как видно на кадрах, загорелась одна комната и пламя вырывается из окна.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области в пресс-службу НГУ. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске вечером 20 февраля произошел пожар на строящемся четвертом мосту. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте происшествия и запечатлел пугающие кадры пожара.

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