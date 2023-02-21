Пламя вырывается из окна: колледж информатики загорелся в новосибирском Академгородке

В Советском районе Новосибирска 21 февраля загорелось здание на Русской, 35. В здании находится высший колледж информатики НГУ.
По информации из телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», учеников эвакуировали.
О пострадавших в пожаре информации нет. Как видно на кадрах, загорелась одна комната и пламя вырывается из окна.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области в пресс-службу НГУ. На момент публикации ответа не было.
В Новосибирске вечером 20 февраля произошел пожар на строящемся четвертом мосту. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте происшествия и запечатлел пугающие кадры пожара.