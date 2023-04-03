Могла умереть от эпилепсии: что известно о 19-летней девушке, которая скончалась в Новосибирске

Информацию о том, что Лилия проводила время в баре «Доски» на проспекте Карла Маркса, 37/2 подтвердила администратор заведения.

— Девушка была у нас в баре, ее по фотографии узнали официанты. Конфликтных ситуаций в баре не было, никому не было плохо, на скорой не увозили. У нас все было в порядке, — объяснила журналисту администратор.