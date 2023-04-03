Могла умереть от эпилепсии: что известно о 19-летней девушке, которая скончалась в Новосибирске

Утром 1 апреля в одной из квартир в Ленинском районе Новосибирска погибла 19-летняя студентка Лилия. В день смерти она отдыхала с подругой в баре. Журналист НГС пообщалась со знакомыми скончавшейся и представителем заведения.
Информацию о том, что Лилия проводила время в баре «Доски» на проспекте Карла Маркса, 37/2 подтвердила администратор заведения.
— Девушка была у нас в баре, ее по фотографии узнали официанты. Конфликтных ситуаций в баре не было, никому не было плохо, на скорой не увозили. У нас все было в порядке, — объяснила журналисту администратор.
Лилия с подругой уехали из бара, а утром ее тело нашли в квартире в Ленинском районе. Как сообщила НГС знакомая погибшей, родственникам объяснили, что Лилия могла умереть от эпилепсии.
После случившегося следователи осмотрели место инцидента, где нашли тело девушки, назначили экспертизы. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
Другой знакомый Лилии рассказал НГС, что она была единственным ребенком в семье, уехала учиться из родного города Кызыл в Новосибирск. На странице погибшей в социальной сети «ВКонтакте» указано, что она училась в СИУ РАНХиГС (СибАГС). 18 апреле студентке бы исполнилось 20 лет.
Родственники общаться с журналистом отказались, сейчас они собирают деньги, чтобы перевезти тело Лилии из Новосибирска в Тыву.
Сегодня также стало известно, что под окнами дома № 55 на улице Зыряновской обнаружили тело несовершеннолетнего.