Водитель напал на сотрудницу Горзеленхоза — ему не понравилась просьба уехать с тротуара

Автомобиль мужчины заехал на пешеходную зону со стороны улицы 25 лет Октября. В это время там проводилась уборка.



— Сотрудница Горзеленхоза сделала замечание водителю и попросила уехать. Последний начал хамить и угрожать, а после ударил женщину, из-за чего та упала. Свидетелями происшествия стали другие сотрудники Горзеленхоза, сотрудники магазина «Мария-Ра», находящегося неподалеку. Два очевидца попытались задержать водителя, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.