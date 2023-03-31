Водитель напал на сотрудницу Горзеленхоза — ему не понравилась просьба уехать с тротуара

В Новосибирске неизвестный мужчина напал на сотрудницу Горзеленхоза вчера, 30 марта, около 9 утра. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, инцидент произошел в Сквере им. Калинина в Дзержинском районе.
Автомобиль мужчины заехал на пешеходную зону со стороны улицы 25 лет Октября. В это время там проводилась уборка.
— Сотрудница Горзеленхоза сделала замечание водителю и попросила уехать. Последний начал хамить и угрожать, а после ударил женщину, из-за чего та упала. Свидетелями происшествия стали другие сотрудники Горзеленхоза, сотрудники магазина «Мария-Ра», находящегося неподалеку. Два очевидца попытались задержать водителя, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Прохожие сняли на видео то, что происходило после нападения.
Нападавший начал угрожать окружающим людям, а после скрылся. Сотрудница Горзеленхоза обратилась в травмпункт, откуда ее направили в Городскую клиническую больницу
Как сообщили в мэрии Новосибирска, МАУ «Горзеленхоз» — одно из самых крупных предприятий в сфере озеленения Новосибирска. Главные люди на предприятии — агрономы и лесники, которые ухаживают за скверами, парками и бульварами, работают в городских лесах. Кроме них, есть инженерно-технические кадры, экономисты, бухгалтеры, вспомогательный персонал.
На этой неделе в Новосибирске вечером 27 марта мужчина устроил драку с полицейскими в супермаркете «Ярче!» на Пархоменко, 8.